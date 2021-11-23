Сабо: «Бавария» выиграет у «Динамо», а матч с «Черноморцем» был комедией»
Нагельсманн: «Радует, что вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, но матч с «Динамо» важен»
Игра состоится 23 ноября
07:19
Фото: Sky Germany
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил пресс-службе клуба предстоящий матч с «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Не бывает такого, чтобы матч ЛЧ не был важным. Радует, что вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре против «Аугсбурга» и ранее. Нужно сделать шаг вперед.
Несмотря на то, что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаемся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч».
Встреча состоится 23 ноября в 19:45.
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