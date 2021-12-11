Нагельсманн – самый молодой тренер, выигравший 100 матчей в Бундеслиге

Его команда победила в 17 туре

Фото: AFP

«Бавария» обыграла «Майнц» (2:1) в матче 17 тура Бундеслиги.

Эта победа стала 100-й в чемпионате для главного тренера Юлиана Нагельсманна. Он стал самым молодым наставником, добившись такого результата, сообщает Opta Sports.

Он превзошел достижение Эрика Риббека почти на четыре года, который был рекордсменом до него. Риббек выиграл 100 матчей в 38 лет.

Также отмечается, что первая и 100-я победа Нагельсманна в Бундеслига была как раз против «Майнца».

Юлиан также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».