«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
Нагельсманн: «Создали много голевых моментов. Это заслуженная победа»
«Бавария» не оставила шансов «Герте»
09:41
Фото: AFP
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал Bild победу над «Гертой» (5:0) в 3-м туре Бундеслиги.
«Сегодня я очень доволен. Пока что это лучшая игра сезона. Поначалу нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом мы стали действовать лучше.
С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с «Кельном». Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа»
Рекорд турнира установил в матче Мануэль Нойер.
Личный рекорд обновил Роберт Левандовски.
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