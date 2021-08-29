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Нагельсманн: «Создали много голевых моментов. Это заслуженная победа»

«Бавария» не оставила шансов «Герте»
Футбол Бундеслига (Германия)
09:41
Нагельсманн: «Создали много голевых моментов. Это заслуженная победа»
Фото: AFP

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал Bild победу над «Гертой» (5:0) в 3-м туре Бундеслиги.

«Сегодня я очень доволен. Пока что это лучшая игра сезона. Поначалу нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом мы стали действовать лучше.

С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с «Кельном». Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа»

Рекорд турнира установил в матче Мануэль Нойер.

Личный рекорд обновил Роберт Левандовски.

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Юлиан Нагельсманн Герта

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