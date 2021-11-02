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Нагельсманн вернется к полноценной работе к матчу с «Бенфикой» Яремчука
Тренер отсутствовал на бровке из-за коронавируса
2 ноября 20:01
Юлиан Нагельсманн / фото - Bundesliga
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Немецкий специалист пропустил последние матчи команды из-за болезни, и руководил своими подопечными через своих помощников.
Без тренера команда успела провести 4 матча, в которых разгромила «Бенфику», «Хоффенхайм» и «Унион», а также потерпела сенсационное поражение от «Боруссии М».
К предстоящему матчу с командой Яремчука наставник мюнхенцев уже вернется к полноценной работе и будет присутствовать на бровке поля.
Ранее специалист прокомментировал шокирующее поражение от менхенгладбахской команды.
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