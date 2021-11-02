Нагельсманн вернется к полноценной работе к матчу с «Бенфикой» Яремчука

Тренер отсутствовал на бровке из-за коронавируса

Юлиан Нагельсманн / фото - Bundesliga

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Немецкий специалист пропустил последние матчи команды из-за болезни, и руководил своими подопечными через своих помощников.

Без тренера команда успела провести 4 матча, в которых разгромила «Бенфику», «Хоффенхайм» и «Унион», а также потерпела сенсационное поражение от «Боруссии М».

К предстоящему матчу с командой Яремчука наставник мюнхенцев уже вернется к полноценной работе и будет присутствовать на бровке поля.

Ранее специалист прокомментировал шокирующее поражение от менхенгладбахской команды.