Нагельсманн: «Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн осудил войну и вторжение РФ в Украину.

Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, задумываешься о возможных последствиях, в том числе для народа Украины.

Хорошо, что UEFA быстро принял решение о переносе финала ЛЧ. Пути к миру нет, мир и есть путь. Вчера я прочитал это высказывание и подумал, что оно уместно. Такой должен быть девиз. Так продолжаться не должно».