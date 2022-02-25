Нагельсманн: «Заперли «Зальцбург» на его половине и точно заслужили очко»
Нагельсманн: «Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли»
Тренер осудил войну в Украине
17:25
Фото: DW
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн осудил войну и вторжение РФ в Украину.
«Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю войну.
Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, задумываешься о возможных последствиях, в том числе для народа Украины.
Хорошо, что UEFA быстро принял решение о переносе финала ЛЧ. Пути к миру нет, мир и есть путь. Вчера я прочитал это высказывание и подумал, что оно уместно. Такой должен быть девиз. Так продолжаться не должно».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
УПЛ приостановила возобновление сезона.
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