После унизительного поражения «Бохуму» «Бавария» лишь в концовке отыгралась с «Зальцбургом»
Нагельсманн: «Заперли «Зальцбург» на его половине и точно заслужили очко»
«Бавария» на последних минутах дожала соперника и спаслась от поражения
08:58
Юлиан Нагельсманн / фото - Marca
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями в связи с ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Во втором тайме мы заиграли лучше. В первой половине мы грешили ошибками. Правый край обороны работал не лучшим образом. Первый тайм совсем не удался.
Матч получился интересным. Мы точно заслужили это очко. Оказали серьезное давление и заперли «Зальцбург» на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но, когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять.
Напомним, перед встречей с «Зальцбургом» мюнхенцы неожиданно уступили новичку Бундеслиги «Бохуму» (2:4).
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