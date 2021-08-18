Нагельсманн завоевал первый трофей в тренерской карьере

Молодой специалист начал с Суперкубка Германии

Юлиан Нагельсманн / фото - AS

В матче за Суперкубок Германии «Бавария» переиграл дортмундскую «Боруссию».

Этот трофей стал первым в тренерской карьере наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

В предыдущих клубах – «Хоффейнхайме» и «Лейпциге» 34-летний специалист не выигрывали ничего. Ближе всего он был в конце прошлого сезона, но в финале кубка страны его «РБ Лейпциг» уступил все той же «Боруссии».

«Бавария» же получила возможность сражаться за этот трофей в качестве чемпиона страны.

Для мюнхенской команды это уже 9 Суперкубок в их истории. Победу им принес Роберт Левандовски, забив два гола и отдав ассист.

Напомним, Левандовски уже успел побить очередной рекорд в первом же туре Бундеслиги.