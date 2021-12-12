Наггельсман объяснил, почему отказал «Реалу» в 2018 году

Немец отказался сменить выигравшего 3 ЛЧ подряд Зидана

Юлиан Нагельсманн / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал SI, почему в 2018-м году не принял предложение возглавить мадридский «Реал»:

«Почему я отказал «Реалу» в 2018 году? Потому что это был слишком огромный шаг. Я был в «Хоффенхайме» и искал большего, но не самого большого шага. «Реал» – это другое измерение. Существует серьезная разница между тем, когда ты берешь шефство над первой командой, когда до этого ты работал на позиции помощника менеджера, поэтому знаешь всех персонажей даже вне поля и тем, когда ты принимаешь незнакомую команду. Нужен период адаптации, но его попросту нет в клубах величины, подобной «Реалу». Банально, как я работал в «Хоффенхайме», вы знаете, к кому необходимо обратиться, чтобы на тренировку получить фишки, а если вы захотели овощной суп во второй половине дня, то идете ко знакомому клубному повару, и просите его приготовить».

Летом 2018-го мадридцы искали замену для неожиданно ушедшего Зинедина Зидана, после того как тот принес «сливочным» третью победу в Лиге чемпионов подряд.

В итоге, место тренера занял тогдашний наставник сборной Испании Хулен Лопетеги, которого уволили через пару месяцев после унизительного поражения от «Барселоны» (1:5).

Сам же Нагельсманн направился в «РБ Лейпциг», который он смог довести до полуфинала ЛЧ.

Напомним, Нагельсманн – самый молодой тренер, выигравший 100 матчей в Бундеслиге.