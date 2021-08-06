Нагорняк дал свой прогноз на матч «Динамо» и «Зари»
Именитый тренер Сергей Нагорняк рассказал, кто победит в матче 3-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей»:
«Будут играть действующие чемпион Украины и обладатель бронзовых медалей УПЛ. «Заря» после поражения от «Александрии» (0:1) разгромила «Ингулец» со счетом 5:1. «Динамо» Киев во втором туре также победил с разгром счетом. Киевляне в первом для себя официальном матче сезона обыграли «Верес» со счетом 4:0.
53 раза встречались между собой эти соперники. 36 раз выиграли киевляне, 5 раз побеждали луганчане и 12 раз их поединки завершались вничью. В прошлом сезоне УПЛ «Динамо» и «Заря» сыграли вничью 1:1, а также киевляне победили на выезде 0:2. В финальном матче Кубка Украины-2020/2021 «бело-синие» также победили со счетом 1:0.
«Динамо» намного предпочтительнее выглядит даже после одной игры. Они выглядят намного предпочтительнее, чем «Заря». Хотя луганчане будут играть после уверенной победы над «Ингульцом» со счетом 5:1. Но в данном противостоянии, я думаю, «Динамо» - фаворит».
Команды встретятся уже в это воскресенье, 8-го августа в 19:30 на домашнем стадионе «Зари».
Напомним, наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал «Динамо» фаворитом всего чемпионата.
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