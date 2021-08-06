Нагорняк дал свой прогноз на матч «Динамо» и «Зари»

Сергей Нагорняк / фото - dynamo.kiev

Именитый тренер Сергей Нагорняк рассказал, кто победит в матче 3-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей»:

53 раза встречались между собой эти соперники. 36 раз выиграли киевляне, 5 раз побеждали луганчане и 12 раз их поединки завершались вничью. В прошлом сезоне УПЛ «Динамо» и «Заря» сыграли вничью 1:1, а также киевляне победили на выезде 0:2. В финальном матче Кубка Украины-2020/2021 «бело-синие» также победили со счетом 1:0.

«Динамо» намного предпочтительнее выглядит даже после одной игры. Они выглядят намного предпочтительнее, чем «Заря». Хотя луганчане будут играть после уверенной победы над «Ингульцом» со счетом 5:1. Но в данном противостоянии, я думаю, «Динамо» - фаворит».