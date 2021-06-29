Нагорняк представлен главным тренером клуба Второй лиги

Специалиста и его штаб представили команде





Сергей Нагорняк / Фото: УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк стал новым наставником «Эпицентра» из Второй лиги.



После выхода команды из отпуска Нагорняка предстал перед коллективом как новый главный тренер.

В тренерский штаб «Эпицентра» вошли Олег Надуда, Владимир Игнатьев и тренер вратарей Вадим Боженко.

Также за «Эпицентр» больше не будут выступать Алексей Геловани, Виталий Бадло, Назарий Процык и Тарас Червонецкий.

В клубе на просмотре сейчас находятся несколько потенциальных новичков. Запланированы шесть спаррингов, первый – с «Подольем», 5 июля.

Напомним, ранее Нагорняк заявил, что работает в «Эпицентре» тренером-консультантом.