Нагорняк: «В матче со шведами шансы – 50 на 50»
Нагорняк представлен главным тренером клуба Второй лиги
Специалиста и его штаб представили команде
Сергей Нагорняк / Фото: УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк стал новым наставником «Эпицентра» из Второй лиги.
После выхода команды из отпуска Нагорняка предстал перед коллективом как новый главный тренер.
В тренерский штаб «Эпицентра» вошли Олег Надуда, Владимир Игнатьев и тренер вратарей Вадим Боженко.
Также за «Эпицентр» больше не будут выступать Алексей Геловани, Виталий Бадло, Назарий Процык и Тарас Червонецкий.
В клубе на просмотре сейчас находятся несколько потенциальных новичков. Запланированы шесть спаррингов, первый – с «Подольем», 5 июля.
Напомним, ранее Нагорняк заявил, что работает в «Эпицентре» тренером-консультантом.
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