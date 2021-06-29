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Нагорняк представлен главным тренером клуба Второй лиги

Специалиста и его штаб представили команде

Футбол Украинская Премьер-лига
20:10
Нагорняк представлен главным тренером клуба Второй лиги
Сергей Нагорняк / Фото: УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк стал новым наставником «Эпицентра» из Второй лиги.

После выхода команды из отпуска Нагорняка предстал перед коллективом как новый главный тренер.

В тренерский штаб «Эпицентра» вошли Олег Надуда, Владимир Игнатьев и тренер вратарей Вадим Боженко.

Также за «Эпицентр» больше не будут выступать Алексей Геловани, Виталий Бадло, Назарий Процык и Тарас Червонецкий.

В клубе на просмотре сейчас находятся несколько потенциальных новичков. Запланированы шесть спаррингов, первый – с «Подольем», 5 июля.

Напомним, ранее Нагорняк заявил, что работает в «Эпицентре» тренером-консультантом.

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
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Теги

Эпицентр (футбол) Сергей Нагорняк

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