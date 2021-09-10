Нагорняк: «Сложнее всего в предстоящем туре УПЛ будет «Динамо» и «Шахтеру»

Игроки ведущих клубов Украины провели сложные международные матчи

Сергей Нагорняк / фото - dynamo.kiev

Экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк дал свой прогноз на предстоящие игры седьмого тура украинского чемпионата:

«Сложнее всего в предстоящем туре придется «Динамо» и «Шахтеру». Игры в сборных забрали у футболистов много физических и моральных сил. За пару дней клубным тренерам будет непросто привести свои команды к единому целому. Я вообще, думаю, что те исполнители «Динамо» и «Шахтера», которые были в сборных до последнего дня, пропустят матчи чемпионата, чтобы в лучшем состоянии подойти к еврокубковым баталиям. Учитывая лигочемпионовскую группу киевлян, для подопечных Мирчи Луческу матч 14 сентября против «Бенфики» будет чуть ли не ключевым всей осени».

То есть, «Металлисту 1925» и «Днепру-1» в матчах с «Динамо» и «Шахтером» соответственно, будет легче, чем обычно?

«Не сказал бы, ведь в том же матче с чехами «динамовцев» и «горняков» было немного. Сергей Кривцов получил травму, из-за дисквалификации не сыграет Николай Шапаренко. Возможно, в свежести харьковчане и днепряне будут выглядеть получше, а во всем остальном преимущество – на стороне более мастеровитых команд».

Подопечные Игора Йовичевича идут на третьем месте. Что они могут предъявить «Шахтеру»?

«Смотря, какую тактику изберет наставник Днепра-1. Во всяком случае, у горняков сейчас есть большие проблемы со вскрытием насыщенной обороны. Считаю, что в ближайшую субботу у «Шахтера» будет самый сильный соперник из тех, с кем подопечные Роберто Де Дзерби встречались в нынешнем чемпионате. Матч будет очень интересным. И я не думаю, что гости все время будут сидеть в обороне… «Металлист 1925» тоже демонстрирует неплохой футбол, но ему, на мой взгляд, будет сложнее. Мирча Луческу уже вернулся на тренерскую скамью, да и вообще, «Динамо» сейчас хорошо бежит».

Один из центральных матчей тура состоится в Полтаве, где «Ворскла» сыграет с «Десной». Черниговцам после двух кряду крупных поражений пауза в чемпионате пошла на пользу?

«Безусловно. После четырех подряд побед получить в двух поединках восемь мячей, это серьезно бьет по психологии. Впрочем, Александр Рябоконь должен вытянуть футболистов из пике. Это будет матч соседей по турнирной таблице, как говорят в таких случаях, игра за шесть очков. Здесь нет фаворита, поэтому встреча обещает быть очень напряженным».

Для «Мариуполя» выездной матч с «Колосом» пройдет под девизом все или ничего?

«У азовцев ситуация чуть ли не патовая. К тому же восьмом туре им предстоит сыграть с «Шахтером». У Остапа Маркевича большие проблемы с составом. Молодежь не может постоянно давать результат. А когда еще поражение идет за поражением, в моральном плане непросто без опыта выступлений на высоком уровне. У «Колоса» произошла смена наставника, президент бредит еврокубками, поэтому мотивация, возможно, будет на стороне хозяев. «Мариуполю» в этом поединке будет сложнее добиться положительного результата».

Первая игра украинского чемпионата после международной паузы пройдет уже сегодня, 10 сентября. «Александрия» Юрия Гуры на своем полет примет «Ингулец» Сергея Лавриненко. Начало встречи – в 19:39.

И «Динамо», и «Шахтер» потеряют очки. Прогноз на матчи 7-го тура УПЛ.