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Нагорняк: «В матче со шведами шансы – 50 на 50»

Игра обещает быть напряженной и равной
Футбол Евро-2020
09:25
Нагорняк: «В матче со шведами шансы – 50 на 50»
Сергей Нагорняк / фото - Football.ua

Наставник юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Евро-2020 Швеция – Украина.

Андрей Ярмоленко вошел в список лучших одиннадцати игроков группового этапа Евро, Руслан Малиновский оказался в списке лучших игроков по созданным моментам, а Александр Зинченко – второй по отборам мяча. Это позитив для наших ребят?

«Понятно. Ребята попадают в списки лучших игроков на чемпионате Европы. Это символически, но все равно команде, сборной Украины, думаю, приятно».

Какие у Украины шансы в игре 1/8 финала Евро с Швецией?

«Могло быть и хуже. Играть с Италией… Поймите, если сравнивать Швецию, Испанию и Италию, то шведы – самый приемлемый вариант. Все зависит от того, как команда подготовится к игре со шведами. Говорю осторожно. Надеялись на матч с Австрией, и так сложилось. У сборной что-то не получилось. Буду осторожен с прогнозами. Но думаю, что наши ребята хорошо подготовятся и дадут бой шведам. Шансы 50 на 50».

На Евро-2012 нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оформил дубль в ворота Швеции, а нынешний капитан «желто-синих» Андрей Ярмоленко ему ассистировал. Эти два человека по-особому будут настроены на матч с шведами?

«Все ребята будут настроены на поединок с Швецией. Критика в адрес сборной Украины была очень жесткая после матча с Австрией. Думаю, ребята самолюбивые, и где-то их самолюбие было задето. Мне кажется, в матче с Швецией ребята будут стараться реабилитироваться».

Стало известно, что Александр Зубков начал тренироваться в общей группе. Как думаете, появится ли он в старте в матче с Швецией и станет ли усилением сборной Украины?

«Тренеры решат, в каком состоянии он находится. Не исключаю, все может быть. Я не думаю, что Зубков выйдет с первых минут. Все-таки он пропустил два поединка. Посмотрим. Сложно, честно говоря, судить по стартовому составу. Тренера по месту определят, кто в каком состоянии находится. Я думаю, они выберут лучший состав на сегодняшний день».

В целом на групповом этапе Евро какую сборную выделите, и кто вас удивил больше всего?

«Если честно, меня немножко удивила сборная Венгрии. Понятно, они два матча дома играли. Третий поединок у них был с немцами в Германии. И можно сказать, что немцам очень повезло, когда они сравняли счет на 84-й минуте. Да, Португалии венгры уступили 0:3, но португальцы им начали забивать с 84-й минуты. С французами Венгрия выиграла первый тайм и 1:1 сыграла. Мне просто импонирует отношение сборной Венгрии к матчам, к Евро. А вообще многие команды хорошо выглядели. Если разобраться в целом, немцы в игре с Португалией (4:2) показали хороший футбол. А стабильностью порадовала Италия. У их команды виден такой подъем. Итальянцы демонстрируют очень классный футбол».

А вы видели видео, как капитан сборной Венгрии Адам Салаи настраивал в раздевалке команду на матч?

«Да, я видел. Молодцы! Это называется – командный дух. На чемпионате мира 2018 года Поль Погба также выступил перед командой перед победным финалом с Хорватией. Это нормально. Я считаю, это очень позитивно. Это мотивирует».

Ваши главные фавориты на Евро?

«В 1/8 финала отсеются кто-то из пар Англия – Германия и Бельгия – Португалия. Если смотреть на сетку, мне кажется, в полуфинал могут попасть голландцы. В полуфинал также могут пройти и немцы, и португальцы, и наши, и шведы. У всех есть шансы. Французы, итальянцы, испанцы выделяются. Очень сложно судить, но будет интересно».

Матч Украины со Швецией состоится 29-го июня в Глазго, на стадионе «Хэмпден Парк».

Напомним, вратарь шведов назвал Украину проходимым соперником.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Швеция – Украина Сергей Нагорняк

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