Нагорняк: «Заре» будет непросто, но она свой мяч в Австрии забьет»

Сергей Нагорняк / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от противостояния «Зари» с венским «Рапидом» в раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч состоится уже сегодня, 19 августа.

Я думаю, непросто «Заре» будет. Луганчане сейчас находятся немного не в таком состоянии, как в прошлом году. Команда потеряла ведущих футболистов.

Я хочу, чтобы «Заря» прошла «Рапид». Тяжело будет, но на ничеечку, я думаю, они могут спокойно рассчитывать. Мне кажется, луганчане свой мяч забьют в Австрии. Но все решится, конечно, в Запорожье.