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Нагорняк: «Заре» будет непросто, но она свой мяч в Австрии забьет»

Эксперт считает, что в противостоянии луганчан с «Рапидом» все решится в Запорожье
Футбол Лига Европы UEFA
16:17
Нагорняк: «Заре» будет непросто, но она свой мяч в Австрии забьет»
Сергей Нагорняк / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от противостояния «Зари» с венским «Рапидом» в раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч состоится уже сегодня, 19 августа.

В таблице коэффициентов UEFA Украина конкурирует с Австрией. Мне хочется, чтобы «Заря» успешно сыграла с «Рапидом». Очень важно, чтобы наши команды набрали в еврокубках хорошие коэффициенты и от «Зари» многое зависит. Очень хочется, чтобы Украина обошла Австрию.

Я думаю, непросто «Заре» будет. Луганчане сейчас находятся немного не в таком состоянии, как в прошлом году. Команда потеряла ведущих футболистов.

Я хочу, чтобы «Заря» прошла «Рапид». Тяжело будет, но на ничеечку, я думаю, они могут спокойно рассчитывать. Мне кажется, луганчане свой мяч забьют в Австрии. Но все решится, конечно, в Запорожье.

За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Рапид» – «Заря» онлайн. Начало – в 22:00.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Сергей Нагорняк Заря Рапид Вена

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