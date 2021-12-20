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«Нахер вас и ваши хэштеги». Лукаку заступился за тренера Михайличенко

Бельгиец подвергся расистским оскорблениям
Футбол В Европе
20 декабря 18:13
«Нахер вас и ваши хэштеги». Лукаку заступился за тренера Михайличенко
Ромелу Лукаку / фото - FC Chelsea

Бельгийский форвард «Челси» Ромелу Лукаку на своей странице в Instagram высказался по поводу расистских оскорблений в сторону своего соотечественника Венсана Компани, тренирующего «Андерлехт»:

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Довольно!

Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям».

Ранее фанаты «Брюгге» Соболя назвали Компани, тренирующего украинца Богдана Михайличенко, «коричневой обезьяной».

Лукаку и Компани ранее были партнерами по сборной Бельгии, пока защитник не завершил выступления в 2019-м году.

Павел Харченко
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Теги

Богдан Михайличенко Венсан Компани Ромелу Лукаку

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