«Рух» расстался с легионером и украинцем
Находящийся на просмотре герой матча с «Шахтером» убедил Маркевича
«Мариуполь» усилится экс-хавбеком «Руха»
Фото - ФК Мариуполь
Накануне львовский «Рух» объявил об уходе полузащитника Андрея Кухарука. Футболист уже нашел себе новый клуб.
Он будет выступать за «Мариуполь». Переход состоится на правах свободного агента.
Кухарук провел зимние сборы с командой Остапа Маркевича. В частности, его гол принес победу над «Шахтером» (2:1).
Также «Рух» покинул сербский защитник Милош Стаменкович.
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