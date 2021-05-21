«Челси» включился в борьбу за Санчо
Наконец-то решились. «Боруссия» намерена распрощаться с Санчо
На вингера дортмундцев охотятся гранды АПЛ
10:33
Джейдон Санчо / Фото - manunitedcoreБоссы дортмундской «Боруссии» готовы продать английского вингера Джейдона Санчо. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Шмели» согласны отпустить 21-летнего игрока, если получат за него чуть менее 100 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен заплатить 90 млн евро.
Манкунианцы все еще заинтересованы в услугах Санчо, но пока обе стороны не вступили в переговоры по поводу трансфера.
В текущем сезоне в активе вингера 25 матчей в Бундеслиге, 8 голов и 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов включиться в борьбу за полузащитника сборной Англии.
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