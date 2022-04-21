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«Наложили четыре шва» Подробности травмы Малиновского

Вероятно, украинец уже 1 мая появится на поле против «Салернитаны»
Футбол Сборная Украины
12:42
«Наложили четыре шва» Подробности травмы Малиновского
Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о травме колена, полученной им в ходе матча против «Вероны»:

«У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но, в целом, все нормально.»

Напомним, что 1 июня состоится первый для сборной Украины стыковой матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Подготовка к которому у команды Петракова запланирована на начало мая.

 

Источник: zbirna.com
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Руслан Малиновский Аталанта Чемпионат мира по футболу-2022

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