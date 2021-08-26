Нам светит плей-офф – Лиги Европы. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Шахтера» и «Динамо»

Очевидно, что ситуация непростая

Мнение

Трофей победителя Лиги чемпионов / Фото - twitter.com/FCShakhtar

Ну наконец-то. Теперь-то Лига чемпионов действительно стартовала. Да, до первых матчей остается еще почти две недели. Но. Уже сейчас есть что обсудить, о чем поразмыслить и что спрогнозировать.

Состоялась жеребьевка группового этапа престижнейшего в Европе турнира. И, к счастью, Украина представлена в нем двумя командами. Второй сезон кряду. Не сказать, чтобы это говорит о каком-то росте уровня нашего футбола, но все равно приятно.

«Шахтер» – группа D: «Реал», «Интер», «Шериф»

Звучит как издевательство, не так ли? Из прошлого сезона не хватает только «Боруссии» Менхенгладбах. Но, учитывая то, как команда тогдаразобралась с коллективом тогда, оно и к лучшему, что вместо немцев в квартет к украинцам попали дебютанты Лиги чемпионов «Шериф». С нашим тренером во главе –

Бывший наставник «Зари», хоть и кажется обратное, у «горняков» очки отбирал не так уж и часто. С луганчанами провел против дончан 23 встречи, выиграл 3 и сыграл вничью 1. Но, согласитесь, увидеть его возвращение в Украину хочется. Хоть и на один матч группы ЛЧ. К тому же, так видится, что «Шахтер» должен набирать с «Шерифом» все шесть очков.

Но хватит ли этого для того, чтобы задуматься о плей-офф Лиги чемпионов? Сейчас все выглядит так, что плей-офф ЛЕ гарантирован. Правда, есть сомнения, что Роберто Де Дзерби переехал из Италии ради этого. Амбиции куда больше.

«Реал» остался без двух центральных защитников, вернул, который пытается дать новую жизнь. Уровень мотивации и у тренера, и у обоих до недавнего супер-игроков зашкаливает.

Все ведь понимают, что те две прошлогодние победы над парнями Зинедина Зидана ничего не значат? Они остались в прошлом. Но дают надежду, что все возможно. Правда, если мадридцы все же переманят к себе Килиана Мбаппе, то шансы «Шахтера» упадут еще ниже. Он чертовски хорош.

«Интер» тоже сменил в межсезонье главного тренера. У Симоне Индзаги со скрипом удалось прорваться с «Лацио» в прошлогодний плей-офф ЛЧ. Никто не гарантирует, что у мадридцев без Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими не возникнет проблем.

Но все понимают – «Шахтер» лишь третий в очереди на плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, хочется верить, что горняки решат не мирно ждать, пока их позовут к кассе, а все же наделают шороху и оставят кого-то за своей спиной. Задача – сотворить сенсацию. Правда, у их конкурентов по чемпионату Украины ситуация еще сложнее.

«Динамо» – группа Е: «Бавария», «Барселона», «Бенфика»

Я не то, чтобы против, но никто не находит странным том, что помимо «Динамо» и «Шахтера» в группе Лиги чемпионов не так уж и много представителей Украины. И двое из них встретятся с нашими командами в группе.

Причем, именно в медийно нужном распределении: Вернидуб – и его принципиальный соперник, Яремчук – и клуб, которому он оказался не нужен. Интересное совпадение, не так ли? Прошлогодний «Ференцварош» Сергея Реброва тоже вспоминается, как и недавние приезды Александра Зинченко к «Шахтеру». Может в UEFA что-то и мутят, но от этого нам хуже не становится. Только интереснее.

Яремчук наделал шуму сразу же после своего приезда в Лиссабон, но теперь взял паузу. Посмотрим, насколько она затянется и сможет ли он потрепать нервы киевлянам. В прошлом году в квалификации с «Гентом» не получилось.

«Барселона». Вроде как, хочется надеяться на то, что каталонцы сейчас в кризисе. У клуба нет денег, огромные долги. Каталонию покинул Лионель Месси. Блаугранас потеряли очки с «Атлетиком» в чемпионате. Но.

Посмотрите на их состав – он все еще до ужасающего хорош. В прошлом сезоне с «Динамо» разобрались, фактически, дублеры «Барселоны». Так что страшно.

Правда, с того времени прошло достаточно времени. И стоит концентрироваться не только на сопернике, но и на киевлянах. Убыло время, чтобы поработать со своим составом, вселить в него чувство уверенности. Чемпионское окончание прошлого сезона показало – «Динамо» спрогрессировало. «Барселона» покажет заметно ли это не только на уровне УПЛ.

«Бавария» была и будет машиной. Теперь в Мюнхене заправляет Юлиан Нагельсман. Посмотрим, как у него получится руководить действительно топовой командой, а не просто парнями, стремящимися быть крутыми, но дающими слабину в решающий момент. Естественно, чемпионам Германии нужно будет время, чтобы привыкнуть к новому футболу, к новому подходу и, судя по всему, все же новой схеме. Но игроки их уровня и футбола, и тактической подготовки, должны быть к этому готовы.

Поэтому, получается, «Динамо» ничего не гарантировано. Придется воевать даже за место в плей-офф Лиги Европы («Бенфика», говорят, как-то не впечатляет на старте сезона – пускай так и продолжает). В 1/8 Лиги чемпионов верится с трудом.

Ситуация у «Шахтера» и «Динамо» немного похожи между собой. В их группах есть по два топ-клуба, которые будут явными фаворитами («Интер», правда, в прошлом сезоне немного облажался с этим статусом). Но если «горнякам» в качестве третьего соперника достался, как кажется, очень скромный «Шериф», то киевлянам придется играть с грандом чемпионата уровня топ-6 (на данный момент и вовсе топ-5) в Европе.

И в двух словах об остальных группах.

А: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Лейпциг», «Брюгге»

Два денежные мешка. К тому же, вполне возможно противостояние Месси – Роналду в новых клубах. А это интересно. «Лейпциг» времен Нагельсмана точно попил бы кровушки обеим командам. Но с Джесси Маршем мы только знакомимся. «Брюгге», при всем уважении, выглядит в этой компании лишним.

В: «Ливерпуль», «Милан», «Атлетико», «Порту»

Очень интересно. У Юргена Клоппа не травмирована половина состава, у Диего Симеоне нет нужды делать ставку только на чемпионат – его удалось взять в прошлом сезоне. Для «Милана» это камбэк в большой футбол. Ну а «Порту» нужно доказывать, что их прошлогодний четвертьфинал не был случайностью, тем более, Сержиу Консейсао и все лидеры в команде остались.

С: «Боруссия» Д, «Аякс», «Спортинг», «Бешикташ»

В каждом сезоне Лиги чемпионов есть группа такая, вроде как, непрезентабельная. Но обычно именно там закручиваются совершенно невероятные сценарии. В прошлом сезоне такой была четверка той-таки «Боруссии» Д, «Лацио», «Брюгге» и «Зенита». В позапрошлом – «Валенсии», «Челси», «Аякса» и «Лилля». Здесь тоже будет интересно, но, давайте честно, ограниченному количеству человек.

F: «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Вильярреал», «Янг Бойз»

Уле-Гуннар Сульшер попытается взять реванш за финал Лиги Европы. Джан-Пьеро Гасперини уже видит свою команду в очередном плей-офф ЛЧ. А «Янг Бойз», хоть и кажутся молодыми мальчиками для битья, но с «Ференцварошем» выглядели достаточно зрело и еще могут зацепиться за Лигу Европы. Правда, как тогда ее выиграет Унаи Эмери?

G: «Зальцбург», «Лилль», «Вольфсбург», «Севилья»

Еще одна мало кому интересная группа, из-за нее в голове начинают возникать мысли о Суперлиге. Никакой личной неприязни к этим четырем командам по отдельности, но вместе они выглядят не очень презентабельно. Из этой четверки только испанцы сохранили тренера в межсезонье – они и выглядят фаворитами. И неужто «Зальцбург» впервые выйдет в плей-офф ЛЧ?

H: «Челси», «Ювентус», «Мальме», «Зенит»

Можно едкий вопрос? У Газпрома закончились деньги? Как «Челси» и «Ювентус» попали в группу к «Зениту»? Это, конечно, сейчас больше о теории заговора, но все ведь помнят с кем питерцы играли в прошлых группах ЛЧ: «Брюгге», «Лацио, «Боруссия» Д, «Лион», «Лейпциг», «Бенфика», «Гент», «Валенсия», «Баер», «Монако», «Атлетико», «Порту, «Аустрия», «Малага», Андерлехт», «Милан», АПОЭЛ, «Шахтер» – это все соперники «Зенита» в последних семи сезона Лиги чемпионов (некоторые повторялись дважды).

А сейчас будто возвращение в далекий 2008/09, когда «Зенит» играл с «Реалом», «Ювентусом» и БАТЭ. Здесь опять два топа и команда, которую можно обидеть и оставить без плей-офф еврокубков.

Такое вот экспресс-мнение о жеребьевке Лиги чемпионов. А завтра еще сформируют группы Лиги Европы и, что пугает куда больше, Лиги конференций. С, увы, «Зарей» в наименее привлекательном турнире.