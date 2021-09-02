Намеревавшийся со скандалом покинуть клуб президент «Альянса» останется в своей должности

Ранее сообщалось, что будет объявлен новый глава представителя Первой лиги

Сергей Демченко / Фото - Футбол 1/2/3

Представитель Первой лиги «Альянс» не сменил президента. Стало известно, что Сергей Демченко не покинет свою должность.

У клуба ранее появился новый спонсор. Его представитель и должен был занять данный пост. Однако на нем в ближайшее время не предвидится кардинальных изменений.

Напомним, «Альянс» в стартовом туре Первой лиги уступил «Металлисту» (0:2). Ключевыми стали, по мнению руководства клуба, спорные решения арбитра.

Тогда было принято решение расформировать команду. Однако после нахождения нового источника финансирования «Альянс» продолжил выступления.