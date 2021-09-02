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Намеревавшийся со скандалом покинуть клуб президент «Альянса» останется в своей должности
Ранее сообщалось, что будет объявлен новый глава представителя Первой лиги
2 сентября 16:00
Сергей Демченко / Фото - Футбол 1/2/3
Представитель Первой лиги «Альянс» не сменил президента. Стало известно, что Сергей Демченко не покинет свою должность.
У клуба ранее появился новый спонсор. Его представитель и должен был занять данный пост. Однако на нем в ближайшее время не предвидится кардинальных изменений.
Напомним, «Альянс» в стартовом туре Первой лиги уступил «Металлисту» (0:2). Ключевыми стали, по мнению руководства клуба, спорные решения арбитра.
Тогда было принято решение расформировать команду. Однако после нахождения нового источника финансирования «Альянс» продолжил выступления.
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