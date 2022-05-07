«Нант» обіграв «Ніццу» у фіналі Кубку Франції і здобув перший трофей за 21 рік

А разом з тим і путівку в Лігу Європи

Фото - twitter.com/CerfiaFoot

«Нант» здолав «Ніццу» у фіналі Кубку Франції і завоював свій перший трофей за 21 рік, коли після чемпіонського сезону зумів стати володарем і Суперкубку.

З тих пір «канарки» встигли програти фінал вже неіснуючого турніру Кубку ліги, вилетіти з Ліги 1, повернутися, врятуватися від вильоту в минулому сезоні і ось – вчетверте в історії виграти Кубок.

Єдиний гол у матчі на рахунку капітана Людовіка Бласа з пенальті, призначеного за гру рукою.

Окрім цього, ця перемога дозволить команді Антуана Комбуаре зіграти наступного сезону у групі Ліги Європи. І, відповідно зона єврокубків у Лізі 1 скоротилася до п’яти місць.

Кубок Франції. Фінал.

«Нант» – «Ніцца» 1:0

Гол: Блас, 47