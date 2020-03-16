«Нант» сенсационно переиграл ПСЖ и укрепил позиции в борьбе за выживание

Парижане упустили возможность догнать «Лилль»

Фото - ФК Нант

В 29-м туре французской Лиги 1 ПСЖ в родных стенах уступил «Нанту».

По первому тайму казалось, что все идет по сценарию парижан. Под самый перерыв команда открыла счет силами Дракслера.

Однако во второй половине встречи за дело уже взялся представитель зоны вылета. Сначала Коло-Муани вернул равновесие. А еще спустя десяток минут Саймон и вовсе установил окончательный сенсационный счет встречи.

ПСЖ на три очка отстает от «Лилля» в турнирной таблице. «Нант» сумел подняться в зону переходных матчей.

Лига 1, 29 тур

ПСЖ – «Нант» 1:2

Голы: Дракслер, 42 – Коло-Муани, 59, Саймон, 71

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Дагба (Керер, 74), Диалло, Данилу Перейра, Рафинья (Икарди, 56), Ди Мария (Паредес, 62), Верратти, Дракслер (Сарабия, 74), Мбаппе.

«Нант»: Лафон, Паллуа, Траоре, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Луза, 84), Туре, Саймон (Бамба, 83), Чиривелья, Коко, Коло-Муани (Эмон, 84).

Предупреждения: Рафинья, Верратти – Саймон, Траоре