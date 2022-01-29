«Нант» стал первым четвертьфиналистом Кубка Франции
В 1/8 финала Кубка Франции «Нант» на своем поле переиграл «Брест».
Матч открывал программу этой стадии соревнований. Победитель квалифицировался в следующий раунд раньше всех остальных.
«Канарейки» куда лучше соперника распорядились своими моментами. Блас забил по мячу в каждом из таймов.
«Нант» стал первый четвертьфиналистом турнира. Своего соперника команда узнает после жеребьевки.
Кубок Франции, 1/8 финала
«Нант» – «Брест» 2:0
Голы: Блас, 25, 53
«Нант»: Дескам, Коршья, Паллуа, Аппиа, Жиротто, Чиривелья (Сипрьен, 83), Перейра (Огюстен, 74), Блас (Жеббель, 75), Мерлен, Коко (Мутуссами, 74), Коло-Муани (Фабио, 88).
«Брест»: Ларсоннер, Дюверн, Эрей, Шардонне, Брассье, Белькебла, Агуме (Мбок, 61), Ле Дуарон (Саид, 84), Кардона (Фоссурье, 60), Сатриано (Мунье, 60), Онора.Предупреждения: Брассье, Эрей, Шардонне
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