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«Нант» стал первым четвертьфиналистом Кубка Франции

«Канарейки» одержали уверенную победу
Футбол Лига 1 (Франция)
09:24
«Нант» стал первым четвертьфиналистом Кубка Франции
Фото - Нант

В 1/8 финала Кубка Франции «Нант» на своем поле переиграл «Брест».

Матч открывал программу этой стадии соревнований. Победитель квалифицировался в следующий раунд раньше всех остальных.

«Канарейки» куда лучше соперника распорядились своими моментами. Блас забил по мячу в каждом из таймов.

«Нант» стал первый четвертьфиналистом турнира. Своего соперника команда узнает после жеребьевки.

Кубок Франции, 1/8 финала

«Нант» – «Брест» 2:0

Голы: Блас, 25, 53

«Нант»: Дескам, Коршья, Паллуа, Аппиа, Жиротто, Чиривелья (Сипрьен, 83), Перейра (Огюстен, 74), Блас (Жеббель, 75), Мерлен, Коко (Мутуссами, 74), Коло-Муани (Фабио, 88).

«Брест»: Ларсоннер, Дюверн, Эрей, Шардонне, Брассье, Белькебла, Агуме (Мбок, 61), Ле Дуарон (Саид, 84), Кардона (Фоссурье, 60), Сатриано (Мунье, 60), Онора.

Предупреждения: Брассье, Эрей, Шардонне
Сергей Стаднюк
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Теги

Нант Брест (футбол) Кубок Франции

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