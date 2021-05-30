Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Нант» уступил «Тулузе», но сохранил место в Лиге 1

«Канарейки» забили больше соперника на чужом поле
Футбол Лига 1 (Франция)
20:57
«Нант» уступил «Тулузе», но сохранил место в Лиге 1
Фото - Нант

В ответном матче финала плей-офф за место во французской Лиге 1 «Тулуза» на выезде минимально переиграла «Нант».

Хозяева большинство времени играли от обороны, отдав инициативу сопернику. Он этим воспользовался, открыв счет силами Байо.

Гости продолжили оказывать давление на оборону «канареек». Однако в концовке матча прямую красную карточку заработал только вышедший на замену Нгуму. В меньшинстве команда так и не сумела забить нужный второй мяч на выезде.

Противостояние «Нанта» и «Тулузы» завершилось с общим счетом 2:2. «Канарейки» победили благодаря двум выездным голам и будут выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Лига 1, плей-офф, финал. Ответный матч

«Нант» – «Тулуза» 0:1 (Первый матч – 2:1)

Гол: падвлплдв – Байо, 62

«Нант»: Ляфон, Аппиа, Кастеллетто, Паллуа, Траоре, Бла, Луза, Чиривелла, Симон (Жиротто, 83), Кулибали (Коко, 65), Коло-Муани.

«Тулуза»: Дюпе, Диаките, Деваест, Габриэльсен (Нгуму, 85), Аду, Коне, Адли, Деягере (Ван ден Бомен, 78), Машаду, Байо, Хили (Антисте, 73).

Предупреждения: Аппиа, Коло-Муани, Чиривелла – Байо, Машаду, Антисте

Удаление: Нгуму

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нант Тулуза

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Бордо», «Нант» и «Сент-Этьен» находятся на грани банкротства
«Бордо», «Нант» и «Сент-Этьен» находятся на грани банкротства
Футбол Лига 1 (Франция)
22 мая 13:12

Новости: Футбол

Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами
Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами
Украинская Премьер-лига
22:57
Северная Ирландия разгромила Мальту перед матчем с Украиной
Северная Ирландия разгромила Мальту перед матчем с Украиной
Сборная Украины
22:29
Все-таки без Буффона. Сборная Италии огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020
Все-таки без Буффона. Сборная Италии огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020
Евро-2020
22:23
«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»
«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»
Украинская Премьер-лига
22:08
Агуэро прибыл в Барселону
Агуэро прибыл в Барселону
Примерa (Испания)
21:59
«Металл» продлил контракты с тремя игроками
«Металл» продлил контракты с тремя игроками
Первая лига
21:55
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Примерa (Испания)
21:36
Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»
Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
21:35
Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»
Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»
Украинские легионеры
21:28
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости