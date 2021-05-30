«Нант» уступил «Тулузе», но сохранил место в Лиге 1

«Канарейки» забили больше соперника на чужом поле

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В ответном матче финала плей-офф за место во французской Лиге 1 «Тулуза» на выезде минимально переиграла «Нант».

Хозяева большинство времени играли от обороны, отдав инициативу сопернику. Он этим воспользовался, открыв счет силами Байо.

Гости продолжили оказывать давление на оборону «канареек». Однако в концовке матча прямую красную карточку заработал только вышедший на замену Нгуму. В меньшинстве команда так и не сумела забить нужный второй мяч на выезде.

Противостояние «Нанта» и «Тулузы» завершилось с общим счетом 2:2. «Канарейки» победили благодаря двум выездным голам и будут выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Лига 1, плей-офф, финал. Ответный матч

«Нант» – «Тулуза» 0:1 (Первый матч – 2:1)

Гол: падвлплдв – Байо, 62

«Нант»: Ляфон, Аппиа, Кастеллетто, Паллуа, Траоре, Бла, Луза, Чиривелла, Симон (Жиротто, 83), Кулибали (Коко, 65), Коло-Муани.

«Тулуза»: Дюпе, Диаките, Деваест, Габриэльсен (Нгуму, 85), Аду, Коне, Адли, Деягере (Ван ден Бомен, 78), Машаду, Байо, Хили (Антисте, 73).

Предупреждения: Аппиа, Коло-Муани, Чиривелла – Байо, Машаду, Антисте

Удаление: Нгуму