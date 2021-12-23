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Нападающий «Барселоны» согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе

Хави рассчитывает на футболиста
Футбол Примерa (Испания)
17:39
Нападающий «Барселоны» согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
Усман Дембеле / фото - FC Barcelona

«Барселона» продвинулась в переговорах о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

Французский нападающий согласился на снижение зарплаты, чтобы остаться в каталонской команде. Главный тренер «блаугранас» Хави рассчитывает на 24-летнего футболиста и считает, что он станет ключевым игроком команды в ближайшем будущем.

Текущий контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне француз провел на поле лишь 348 минут, за которые успел оформить один ассист.

Напомним, Гвардиола подтвердил слухи о переговорах Феррана Торреса с «Барселоной».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле Хави

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