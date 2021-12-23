Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной»
Нападающий «Барселоны» согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
Хави рассчитывает на футболиста
17:39
Усман Дембеле / фото - FC Barcelona
«Барселона» продвинулась в переговорах о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.
Французский нападающий согласился на снижение зарплаты, чтобы остаться в каталонской команде. Главный тренер «блаугранас» Хави рассчитывает на 24-летнего футболиста и считает, что он станет ключевым игроком команды в ближайшем будущем.
Текущий контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне француз провел на поле лишь 348 минут, за которые успел оформить один ассист.
Напомним, Гвардиола подтвердил слухи о переговорах Феррана Торреса с «Барселоной».
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