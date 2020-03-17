Нападающий «Баварии»: «Важная победа для нас. Счастлив, что забил «Лацио»

Шупо-Мотинг поделился впечатлениями о поединке и выразил мнение о Левандовски

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Автор одного из голов «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» Эрик Шупо-Мотинг поделился мыслями по поводу прохода команды в четвертьфинал. Слова футболиста приводит официальный сайт UEFA.

Мы сказали себе перед матчем, что битва еще не окончена. Несмотря на то, что счет был 4:1 в нашу пользу, мы серьезно отнеслись к матчу и не позволили сопернику создать много шансов. Это важная победа для нас, мы ее заслужили. Конечно, я счастлив, что забил.

Также Шупо-Мотинг выразил мнение о другом авторе гола мюнхенцев в этой встрече – Роберте Левандовски.

Левандовски – великий игрок, я счастлив играть и тренироваться с ним. К тому же, он отличный парень. Поразительно, как много голов он забивает! Мы все надеемся, что он продолжит в том же духе, потому что мы хотим не только пройти как можно дальше, но и защитить титул.

Напомним, клубы из Италии не попали в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за последние 5 лет.