Нападающий «Динамо» близок к переходу в российский клуб

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо близок к уходу из команды.

Переговоры по футболисту ведут российские «Химки». Его агент Дмитрий Селюк сообщает, что стороны близки к соглашению.

По типажу Каргбо — это Лукаку и если бы не апрельская травма в игре за «Олимпик», он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов. «Химки» для него хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом».