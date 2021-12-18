«Проблемы «Труа» и Жерсона – их проблемы». В «Динамо» не хотят досрочного возвращения вингера
Нападающий «Динамо» близок к переходу в российский клуб
Каргбо покинет Украину
18 декабря 20:25
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо близок к уходу из команды.
Переговоры по футболисту ведут российские «Химки». Его агент Дмитрий Селюк сообщает, что стороны близки к соглашению.
«Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяносто три — при этом он самый быстрый в такой команде как, например, «Динамо» Киев. Это то, что нужно «Химкам», ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет.
По типажу Каргбо — это Лукаку и если бы не апрельская травма в игре за «Олимпик», он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов. «Химки» для него хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом».
Каргбо ни разу в этом сезоне не появлялся в составе киевлян.
Прошлый год он провел в аренде в «Олимпике».