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Нападающий «Динамо» переедет в Испанию

Рамирес не поехал на сбор с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
22:07
Нападающий «Динамо» переедет в Испанию
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес сменит клуб зимой. Он близок к аренде в хихонский «Спортинг», сообщает lne.es. Стороны близки к сделке.

Изначально испанцы рассматривали Роберта Берича, но не потянули запросы словенского форварда. С Рамиресом уже договорились.

Венесуэлец не поехал на сборы с «Динамо» в Испанию и Турцию, ссылаясь на игры за сборную.

На счету игрока 7 матчей и один гол в УПЛ. «Спортинг» выступает в Сегунде.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Эрик Рамирес Спортинг (Хихон)

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