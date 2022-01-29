Нападающий «Динамо» переедет в Испанию

Рамирес не поехал на сбор с киевлянами

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес сменит клуб зимой. Он близок к аренде в хихонский «Спортинг», сообщает lne.es. Стороны близки к сделке.

Изначально испанцы рассматривали Роберта Берича, но не потянули запросы словенского форварда. С Рамиресом уже договорились.

Венесуэлец не поехал на сборы с «Динамо» в Испанию и Турцию, ссылаясь на игры за сборную.

На счету игрока 7 матчей и один гол в УПЛ. «Спортинг» выступает в Сегунде.