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Нападающий «Металлиста» назвал соотечественника лучшим форвардом в истории

Также Пейшото назвал бразильца, стиль которого ему более всего импонирует
Футбол Первая лига
12:21
Нападающий «Металлиста» назвал соотечественника лучшим форвардом в истории
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото назвал экс-форварда «Реала» и сборной Бразилии Роналдо лучшим в истории на своей позиции. Также футболист сформировал свой топ-3 страйкеров современности.

«Император» Адриано, который проявил себя в «Интере» и сборной Бразилии был моим кумиром. Стиль его игры мне больше всего нравился. Но я безмерно восхищался Роналдо «Феноменом». Он лучший нападающий в истории футбола.

Тройка лучших центрфорвардов современности? Роберт Левандовски. Жаль, что он не выиграл «Золотой мяч». Он его заслуживал. Я фанат игры Левандовски. Конечно, Неймар, хоть он и не совсем центральный форвард. И Лукаку. Голевая машина.

Ранее экс-игрок АПЛ назвал причину своего перехода в «Металлист».

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Матэус Пейшото Металлист Роналдо Назарио

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