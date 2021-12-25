Харрис: «Меня бы заинтересовал долгосрочный контракт с «Металлистом»
Нападающий «Металлиста» назвал соотечественника лучшим форвардом в истории
Также Пейшото назвал бразильца, стиль которого ему более всего импонирует
12:21
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото назвал экс-форварда «Реала» и сборной Бразилии Роналдо лучшим в истории на своей позиции. Также футболист сформировал свой топ-3 страйкеров современности.
«Император» Адриано, который проявил себя в «Интере» и сборной Бразилии был моим кумиром. Стиль его игры мне больше всего нравился. Но я безмерно восхищался Роналдо «Феноменом». Он лучший нападающий в истории футбола.
Тройка лучших центрфорвардов современности? Роберт Левандовски. Жаль, что он не выиграл «Золотой мяч». Он его заслуживал. Я фанат игры Левандовски. Конечно, Неймар, хоть он и не совсем центральный форвард. И Лукаку. Голевая машина.
Ранее экс-игрок АПЛ назвал причину своего перехода в «Металлист».
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