Зинченко начнет сезон АПЛ как основной левый защитник «Ман Сити»
Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
30-летний игрок минувший сезон провел в «Барселоне»
17:58
Мартин Брейтуэйт / Фото - inews.co.ukФорвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.
Как утверждает источник, 30-летний игрок сборной Дании попал в сферу интересов «Вест Хэма», «Бернли», «Брайтона» и «Норвича».
В минувшем сезоне Брэйтуэйт сыграл 42 матча за «Барселону», в его активе 7 голов и 4 ассиста. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.
Ранее футболист уже выступал в Англии за «Миддлсбро».
А тем временем определились все пары 1/8 финала Евро-2020.
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