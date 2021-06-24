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Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко

30-летний игрок минувший сезон провел в «Барселоне»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:58
Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
Мартин Брейтуэйт / Фото - inews.co.uk
Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, 30-летний игрок сборной Дании попал в сферу интересов «Вест Хэма», «Бернли», «Брайтона» и «Норвича».

В минувшем сезоне Брэйтуэйт сыграл 42 матча за «Барселону», в его активе 7 голов и 4 ассиста. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Ранее футболист уже выступал в Англии за «Миддлсбро».

А тем временем определились все пары 1/8 финала Евро-2020.
Владимир Кириченко
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Теги

сборная Дании (футбол) Уэльс – Дания Барселона (футбол)

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