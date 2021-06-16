Нападающий сборной Македонии: «Если обыграем Украину – будет отличный шанс на выход из группы»

Матч точно не будет легкой прогулкой для обеих сторон

Алесандар Трайковски / фото - КОМАНДА1

Форвард сборной Северной Македонии Александар Трайковски поделился ожиданиями от предстоящего матча своей национально команды против сборной Украины:

«Ключевой матч для нашей команды будет с Украиной. Да, есть еще поединок с Нидерландами, но если мы обыграем Украину, будет отличный шанс выйти из группы. Вот почему мы должны максимально сосредоточиться на предстоящем матче».

В первом туре группового этапа Евро-2020 македонцы уступили сборной Австрии со счетом 1:3.

Сборная Украины также не смогла набрать три очка в стартовом туре, уступив в драматичном матче голландцам.

Между собой сборные Украины и Северной Македонии сыграют уже завтра в 16:00.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Напомним, матч с македонцами пропустит Зубков.