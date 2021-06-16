Ярмоленко: «Македонцы не выйдут на матч проигрывать»
Нападающий сборной Македонии: «Если обыграем Украину – будет отличный шанс на выход из группы»
Матч точно не будет легкой прогулкой для обеих сторон
Алесандар Трайковски / фото - КОМАНДА1
Форвард сборной Северной Македонии Александар Трайковски поделился ожиданиями от предстоящего матча своей национально команды против сборной Украины:
«Ключевой матч для нашей команды будет с Украиной. Да, есть еще поединок с Нидерландами, но если мы обыграем Украину, будет отличный шанс выйти из группы.
Вот почему мы должны максимально сосредоточиться на предстоящем матче».
В первом туре группового этапа Евро-2020 македонцы уступили сборной Австрии со счетом 1:3.
Сборная Украины также не смогла набрать три очка в стартовом туре, уступив в драматичном матче голландцам.
Между собой сборные Украины и Северной Македонии сыграют уже завтра в 16:00.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.
Напомним, матч с македонцами пропустит Зубков.
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