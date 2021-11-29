«Наполи» дома не оставил шансов «Лацио»

Мертенс оформил дубль

Фото: twitter.com/sscnapoli

«Наполи» в матче 14 тура Серии А дома разгромил «Лацио».

Матч должен был стать особенным для экс-тренера «Наполи» Маурицио Сарри, но на деле римляне ничего не показали в мачте.

А вот хозяева фактически оформили результат в первом тайме. К 10-й минуте команда уже вела в два мча, а позже Мертенс еще и сделал дубль. Окончательно «Лацио» был добит в конце встречи. Четвертый мяч оформил Руис.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, на три очка оторвавшись от «Милана».

Серия А. 14-й тур:

«Наполи» – «Лацио» 4:0

Голы: Зелиньски, 7, Мертенс, 10, 29, Руис, 85

«Наполи»: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Гулам, 86) — Лоботка, Фабиан (Малькюи, 86), Зьелински (Демме, 73) — Лосано (Эльмас, 64), Инсинье, Мертенс (Петанья, 64).

«Лацио»: Рейна — Патрик (Лаццари, 46), Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич (Башич, 61), Катальди (Лейва, 75), Альберто — Андерсон (Дзакканьи, 55), Иммобиле, Педро (Моро, 74).