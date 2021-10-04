«Наполи» – единственный клуб из топ-5 лиг Европы, который не потерял очки в первых тура текущего сезона

На счету «Наполи» – 7 побед кряду и 21 балл в таблице Серии А

«Наполи» / фото - Getty Images «Наполи» является единственным клубом из топ-5 лиг Европы, не терявшим очки в чемпионате в этом сезоне. 3 октября «Наполи» победил «Фиорентину» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии. До этого «Наполи» выиграл все стартовые матчи в Серии А и лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко. Напомним, «Милан» повторил лучший старт сезона-2003/2004.

Михаил Рыбак