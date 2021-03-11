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«Наполи» намерен вернуть Сарри
Жоржиньо также может вернуться в команду
Маурицио Сарри / Фото: Sky Sports
«Наполи» хочет летом вернуть в команду тренера Маурицио Сарри.
Как утверждает Football-Italia, руководство клуба уже провело встречу с экс-тренером. Аурелио де Лаурентис лично уговаривал Сарри вернуться в команду.
Перед уходом у них был конфликт, который теперь устранен. Правда, у Сарри все еще действует контракт с «Ювентусом», который он покинул летом.
Также в команду может вернуться полузащитник Жоржиньо, который играет за «Челси». Сарри хочет вновь работать со своим экс-подопечным.
Нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо могут уволить в конце сезона. «Наполи» идет 6-м в таблице Серии А.
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