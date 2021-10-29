«Наполи» не испытал проблем в игре с «Болоньей»

У «Адзурри» ни одного поражения в итальянском первенстве

Лоренцо Инсинье / фото - Football Italia

В матче 10-го тура Серии А «Наполи» на своем поле принимал «Болонью». Уже на 18-й минуте матча хавбек хозяев Фабиан Руис смог открыть счет в игре.

До разгрома дело довел капитан неаполитанцев Лоренцо Инсинье, уверенно реализовавший два пенальти.

«Адзурри» добыли девятую победу в десяти турах Серии А. Лишь однажды подопечные Спалетти оступились, сыграв вничью с «Ромой».

«Наполи» возглавляет таблицу итальянского первенства, имея равное количество очков с «Миланом».

Серия А, 10-й тур

«Наполи» – «Болонья» 3:0

Голы: Руис, 18, Инсинье, 41 (пен.), 62 (пен.).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй (Гулям, 87), Лосано (Политано, 66), Элмаз (Мертенс, 75), Инсинье (Зелиньски, 65), Замбо-Ангисса (Демме, 75), Фабиан Руис, Осимхен.

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Теате, Мбайе (Ольсен, 62), Сванберг, Домингес (Бинкс, 75), Орсолини, Виньято (Сансоне, 75), Хики (Дейкс, 81), Барроу (ван Хойдонк, 81).

Предупреждения: Замбо-Ангисса (32), Медель (40).