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«Наполи» не воспользовался осечками «Милана» и «Интера», сыграв вничью с «Кальяри»

Лишь в концовке Осимхен спас неаполитанцев от поражения
Футбол Серия А (Италия)
21:55
«Наполи» не воспользовался осечками «Милана» и «Интера», сыграв вничью с «Кальяри»
Фото - Наполи

В 26-м туре итальянской Серии А «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Кальяри».

После синхронной потери очков «Миланом» и «Интером» неаполитанцы получили шанс выйти в лидеры. Однако борющийся за выживание клуб дал бой фавориту.

Перейро вывел свою команду вперед в начале второго тайма. Гости сумели лишь отыграться под конец встречи благодаря голу Осимхена.

«Наполи» остался третьим в турнирной таблице. Отставание от «Милана» составляет два очка. У «Интера», также уступающему в два пункта, есть игра в запасе. «Кальяри» остался в зоне вылета.

Серия А, 26 тур

«Кальяри» – «Наполи» 1:1

Голы: Перейро, 58 – Осимхен, 87

«Кальяри»: Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато, Далберт (Ликояннис, 90+5), Базелли (Дзаппа, 82), Дейола, Грасси (Марин, 75), Перейро (Паволетти, 83), Жоао Педро.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо (Малькюи, 27; Дзаноли, 83), Кулибали, Жезус (Фабиан Руис, 67), Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Унас, 67), Зелиньски, Элмаз, Мертенс, Петанья (Осимхен, 67).

Предупреждения: Жоао Педро – Малькюи,
Кулибали
Сергей Стаднюк
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