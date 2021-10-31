«Наполи» обыграл «Салернитану» в матче с двумя удаления
«Наполи» в матче 11-го тура Серии А на выезде сумел обыграть «Салернитану».
Хозяева смогли дать бой лидеру, хоть и большую часть матча им приходилось отбиваться. Однако во втором тайме Зелиньски все же нашел чем удивить соперника и забил.
Позже «Салернитана» осталась в меньшинстве, правда, ненадолго. Спустя семь минут рефери выровнял составы. Однако «Наполи» победу и лидерство удержать сумел.
Серия А. 11-й тур:
«Салернитана» – «Наполи» 0:1
Гол: Зелиньски, 61
«Салернитана»: Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер, Раньери, Рибери, Ди Таккьо, Скьявоне, Кастанос, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Нванкво, 64).
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 60), Политано (Жезус, 80), Лосано (Элмаз, 60).
Удаления: Кастаньос, 70 - Кулибали, 77
Комментарии 0