«Наполи» одержал восьмую победу в Серии А и единолично возглавило турнирную таблицу
В матче 8-го тура Серии А «Наполи» принимал на своем поле «Торино».
Паритет сохранялся вплоть до 81-й минуты, пока лучший бомбардир неаполитанцев этого сезона Виктор Осимхен не вывел команду вперед.
«Адзурри» одержали восьмую подряд победу в чемпионате и являются единственной командой из топ-5 лиг, ни разу не терявшей очки.
Подопечные Спалетти единолично возглавляют турнирную таблицу Серии А.
Серия А, 8-й тур
«Наполи» – «Торино» 1:0
Голы: Осимхен, 81.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Мертенс, 71), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Элмаз, 71), Политано (Лосано, 59; Жезус, 89), Осимхен.
«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес (Буонджорно, 66), Джиджи, Бремер, Айна, Линетти (Побега, 67), Лукич, Мандрагора (Коне, 8; Варминг, 89), Брекало, Санабрия (Белотти, 67).
Предупреждения: Родригес (37), Линетти (55), Побега (75), Кулибали (79), Замбо-Ангисса (85).
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