«Наполи» определился с главной трансферной целью. Это конкурент Миколенко в «Эвертоне»

Люка Динь может уехать в чемпионат Италии

Люка Динь / Фото: Twitter

Левый защитник «Эвертона» Люка Динь может перейти в «Наполи», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 28-летний французский латераль является приоритетной трансферной целью для итальянского клуба.

Напомним, у Диня есть конфликт с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом, из-за которого игрок не попадает в состав уже несколько матчей подряд.

Также не забываем, что «Эвертон» в начале января, когда откроется трансферное окно, официально представит Виталия Миколенко, который выступает на позиции Диня.