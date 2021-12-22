Григорчук: «Надо болеть за трансфер Миколенко в «Эвертон»
«Наполи» определился с главной трансферной целью. Это конкурент Миколенко в «Эвертоне»
Люка Динь может уехать в чемпионат Италии
17:52
Люка Динь / Фото: Twitter
Левый защитник «Эвертона» Люка Динь может перейти в «Наполи», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 28-летний французский латераль является приоритетной трансферной целью для итальянского клуба.
Напомним, у Диня есть конфликт с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом, из-за которого игрок не попадает в состав уже несколько матчей подряд.
Также не забываем, что «Эвертон» в начале января, когда откроется трансферное окно, официально представит Виталия Миколенко, который выступает на позиции Диня.
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