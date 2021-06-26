«Динамо» запросило у «Наполи» за Миколенко минимум 25 миллионов евро
«Наполи» откажется от спонсора экипировки, делать форму для команды будет Джорджо Армани
У клуба будет собственный бренд формы
14:32
Джорджо Армани / Фото: ВВС
«Наполи» откажется от технического спонсора со следующего сезона, сообщает Football Italia.
Изготовителем экипировки для неаполитанцев была компания Kappa.
У клуба будет собственный бренд формы, а дизайнером экипировки станет известный модельер из Италии Джорджо Армани.
Ранее стало известно, что «Наполи» интересуется защитником «Динамо».
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