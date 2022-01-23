«Наполи» поднялся на вторую строчку в Серии А, разгромив «Салернитану»

«Адзурри» почти половину матча играли в большинстве

Лоренцо Инсинье / фото - SSC Napoli

В матче 23-го тура Серии А «Наполи» на своем поле принимал «Салернитану».

На 17-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Жезуса.

На 33-й минуте Бонаццоли помог гостям отыграться, но в концовке первого тайма Мертенс с пенальти вновь вывел «Адзурри» вперед.

Во втором тайме подопечные Спалетти развили свое преимущество. Ррахмани и Инсинье довели счет до разгромного.

Благодаря победе «Наполи» вышел на второе место в таблице Серии А. У «Милана», который отстает на один пункт есть еще матч в запасе.

Серия А, 23-й тур

«Наполи» – «Салернитана» 4:1

Голы: Жесус, 17, Мертенс, 45+4 (пен.), Ррахамани, 47, Инсинье, 53 (пен.) – Бонаццоли, 33.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Фабиан Руис, Элмаз, Мертенс, Лосано (Инсинье, 46).

«Салернитана»: Белец, Весели, Гальоло, Богдан, Делли Карри, Кешрида, Оби, Ди Таккьо, Скьявоне (Ярошиньски, 36), Вергани, Бонаццоли.

Предупреждения: Делли Карри (23), Оби (30), Весели (45).

Удаление: Весели (51).