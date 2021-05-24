Фанаты «Наполи» выразили поддержку Гаттузо
«Наполи» попрощался с Гаттузо после провальной игры с «Вероной»
Неаполитанцы не вышли в Лигу чемпионов
07:45
Фото: Sky Sport Italia
«Наполи» расстался с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
Об этом через свой Twitter сообщил президент клуба Аурелио Ди Лаурентис.
«Дорогой Рино, мне было приятно работать с тобой на протяжении почти двух сезонов.
Спасибо за работу. Желаю тебе успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю твою жену и детей».
«Наполи» упустил возможность выйти в Лигу чемпионов. Команда сыграла в последнем туре вничью с «Вероной» (1:1), пропустив в ЛЧ «Ювентус».
«Наполи» ведет переговоры с Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.
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