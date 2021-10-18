«Наполи» повторил свой лучший старт в Серии А

Команда выиграла все 8 матчей

Фото: twitter.com/sscnapoli

«Наполи» обыграл дома «Торино» (1:0) в матче 8 тура Серии А.

Подопечные Лучано Спаллетти пропустили всего три мяча и набрали 24 очка из 24 возможных по итогам восьми туров. Это повторение рекорда.

Ранее таким же образом «Наполи» стартовал в сезоне 2017/18 под руководством Маурицио Сарри, сообщает Opta.

Спаллетти принял команду этим летом.

На данный момент «Наполи» лидирует в таблице чемпионата, опережая на два очка «Милан».