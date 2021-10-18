«Наполи» одержал восьмую победу в Серии А и единолично возглавило турнирную таблицу
«Наполи» повторил свой лучший старт в Серии А
Команда выиграла все 8 матчей
08:10
Фото: twitter.com/sscnapoli
«Наполи» обыграл дома «Торино» (1:0) в матче 8 тура Серии А.
Подопечные Лучано Спаллетти пропустили всего три мяча и набрали 24 очка из 24 возможных по итогам восьми туров. Это повторение рекорда.
Ранее таким же образом «Наполи» стартовал в сезоне 2017/18 под руководством Маурицио Сарри, сообщает Opta.
Спаллетти принял команду этим летом.
На данный момент «Наполи» лидирует в таблице чемпионата, опережая на два очка «Милан».
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