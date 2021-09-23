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«Наполи» разгромил» Сампдорию» и закрепился на 1-м месте в Серии А

Команда Спаллетти демонстрирует чемпионский футбол
Футбол Серия А (Италия)
22:29
«Наполи» разгромил» Сампдорию» и закрепился на 1-м месте в Серии А
Фото: пресс-служба Наполи

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Сампдория» принимала «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти не оставила шансов своему сопернику, забив по два безответных мяча в каждом из таймов. Отметим, что дублем отметился Осимхен.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, команда набрала уже 15 очков, выиграв 5 стартовых матчей с общим счетом 14:2.

Серия А, 5-й тур

«Сампдория» – «Наполи» 0:4

Голы: Осимхен, 10, 50, Руис, 39, Зельински, 59

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Дамсгор, Адриен Силва (Экдаль, 55), Торсбю (Аскильдсен, 71), Куальярелла (Торрегросса, 55), Капуто (Чьерво, 84).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 68), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 82).

Предупреждения: Дамсгор (28), Депаоли (76), Манолас (87).

Петр Приходько
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