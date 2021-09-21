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«Наполи» разнес «Удинезе» и единолично возглавил таблицу Серии А

«Неаполитанцы» пока не теряют очков в четырех матчах, разница мячей: 10:2
Футбол Серия А (Италия)
07:37
«Наполи» разнес «Удинезе» и единолично возглавил таблицу Серии А
Фото - Наполи

В четвертом туре итальянской Серии А «Наполи» в гостях разгромил «Удинезе».

«Неаполитанцы» не столкнулись с должным сопротивлением. Голы Осимхена и Ррахмани позволили команде уйти на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча.

Во втором тайме хозяева также оформили два забитых мяча. Отличились Кулибали и Лосано.

«Наполи» пока не теряет очки в турнирной таблице. Это делает команду единоличным лидером чемпионата.

Серия А, 4 тур

«Удинезе» – «Наполи» 0:4

Голы: Осимхен, 24, Ррахмани, 35, Кулибали, 52, Лосано, 84

«Удинезе»: Сильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк, Самир, Молина (Соппи, 86), Арслан (Самарджич, 72), Уолас, Перейра (Макенго, 64), Ларсен (Зегелар, 72), Деулофеу (Бету, 64), Пуссетто.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй (Дзаноли, 86), Замбо-Ангисса, Фабиан Руис (Унас, 81), Элмаз, Политано (Лосано, 71), Осимхен (Петанья, 81), Инсинье (Зелиньски, 71).

Предупреждения: Самир, Молина – Мариу Руй

Сергей Стаднюк
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