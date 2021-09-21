«Наполи» разнес «Удинезе» и единолично возглавил таблицу Серии А
В четвертом туре итальянской Серии А «Наполи» в гостях разгромил «Удинезе».
«Неаполитанцы» не столкнулись с должным сопротивлением. Голы Осимхена и Ррахмани позволили команде уйти на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча.
Во втором тайме хозяева также оформили два забитых мяча. Отличились Кулибали и Лосано.
«Наполи» пока не теряет очки в турнирной таблице. Это делает команду единоличным лидером чемпионата.
Серия А, 4 тур
«Удинезе» – «Наполи» 0:4
Голы: Осимхен, 24, Ррахмани, 35, Кулибали, 52, Лосано, 84
«Удинезе»: Сильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк, Самир, Молина (Соппи, 86), Арслан (Самарджич, 72), Уолас, Перейра (Макенго, 64), Ларсен (Зегелар, 72), Деулофеу (Бету, 64), Пуссетто.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй (Дзаноли, 86), Замбо-Ангисса, Фабиан Руис (Унас, 81), Элмаз, Политано (Лосано, 71), Осимхен (Петанья, 81), Инсинье (Зелиньски, 71).
Предупреждения: Самир, Молина – Мариу Руй
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