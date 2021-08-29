«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 3
Сегодня 14
Завтра 0
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 1:2 Окончен
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
19:30 Ливерпуль - Челси 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 5:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 Окончен
19:30 Лацио - Специя 6:1 Окончен
21:45 Ювентус - Эмполи 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья 1:1 Окончен
23:00 Бетис - Реал 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород 3:2 Окончен
15:30 Полесье - Альянс 3:1 Окончен
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес 1:1 Окончен
18:45 Волынь - Металлист 0:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Колос 7:0 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Милан - Кальяри 4:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
23:00 Атлетико - Вильярреал 0:0 1-й тайм
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 0:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей

«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»

«Сампдория» и «Сассуоло» сыграли в безголевую ничью
Футбол Серия А (Италия)
21:40
«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»
фото - Football Italia

В матче второго тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Дженоа».

В первом тайме гости вышли вперед благодаря точному удару Фабиана Руиса

На 69 минуте Андреа Камбязо сравнял счет, но под занавес встречи Андреа Петанья вновь вывел подопечных Маурицио Сарри вперед и принес команде победу.

«Дженоа» – «Наполи» 1:2

Голы: Руис, 39, Петанья, 84 – Камбьязо, 69

«Дженоа»: Сиригу, Гильоне (Бехрами, 83), Кришито, Бираски, Ванхойсден (Масьелло, 67), Камбьязо, Бадель, Стураро (Каллон, 67), Ровелла, Эрнани (Пандев, 46), Экубан (Букса, 46).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Жезус, 90), Лоботка, Фабиан Руис, Элмаз (Гаэтано, 90), Инсинье, Политано (Петанья, 82), Лосано (Унас, 70).

Предупреждения: Экубан (10), Ди Лоренцо (45), Политано (49), Кришито (51), Мариу Руй (90).

В другом матче бывший клуб тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби «Сассуоло» сыграл «сухую» ничью с «Сампдорией»

«Сассуоло – «Сампдория» 0:0

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич, Лопес, Бога (Траоре, 87), Фраттези (Маньянелли, 86), Капуто (Дефрель, 68), Распадори (Скамакка, 78).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 85), Кандрева, Верре (Аскильдсен, 66), Торсбю, Дамсгор (Депаоли, 85), Куальярелла.

Предупреждения: Берешиньски (41), Капуто (49), Кирикеш (78), Торсбю (90).

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наполи Сассуоло Дженоа Сампдория

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионат Италии: «Наполи» и «Рома» одержали синхронные победы
Чемпионат Италии: «Наполи» и «Рома» одержали синхронные победы
Футбол Серия А (Италия)
23 августа 08:50
Экс-защитник «Ромы» подписал контракт с «Наполи»
Экс-защитник «Ромы» подписал контракт с «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
19 августа 17:21
Официально. Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе»
Официально. Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе»
Футбол Серия А (Италия)
18 августа 20:36
«Ювентус» согласовал переход чемпиона Европы, которого сватали в «Шахтер»
«Ювентус» согласовал переход чемпиона Европы, которого сватали в «Шахтер»
Футбол Серия А (Италия)
17 августа 18:01
«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока
«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока
Футбол Серия А (Италия)
13 августа 10:45
Анчелотти хочет купить защитника «Наполи»
Анчелотти хочет купить защитника «Наполи»
Футбол Примерa (Испания)
30 июля 07:04

Новости: Футбол

Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
23:32
Источник: «Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать»
Источник: «Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать»
22:55
«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»
«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»
Украинские легионеры
22:40
Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Украинская Премьер-лига
22:25
Сборная Украины провела первую тренировку при Петракове
Сборная Украины провела первую тренировку при Петракове
Сборная Украины
22:16
Сульшер раскрыл дату возможного дебюта Роналду
Сульшер раскрыл дату возможного дебюта Роналду
Премьер-Лига (Англия)
22:05
«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»
«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»
Серия А (Италия)
21:40
«Заря» в сложном матче обыграла «Ворсклу»
«Заря» в сложном матче обыграла «Ворсклу»
Украинская Премьер-лига
21:38
Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
Украинская Премьер-лига
21:28
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
25
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
Тема дня
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
MMA
22 августа 17:38
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости