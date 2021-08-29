«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»
В матче второго тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Дженоа».
В первом тайме гости вышли вперед благодаря точному удару Фабиана Руиса.
На 69 минуте Андреа Камбязо сравнял счет, но под занавес встречи Андреа Петанья вновь вывел подопечных Маурицио Сарри вперед и принес команде победу.
«Дженоа» – «Наполи» 1:2
Голы: Руис, 39, Петанья, 84 – Камбьязо, 69
«Дженоа»: Сиригу, Гильоне (Бехрами, 83), Кришито, Бираски, Ванхойсден (Масьелло, 67), Камбьязо, Бадель, Стураро (Каллон, 67), Ровелла, Эрнани (Пандев, 46), Экубан (Букса, 46).
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Жезус, 90), Лоботка, Фабиан Руис, Элмаз (Гаэтано, 90), Инсинье, Политано (Петанья, 82), Лосано (Унас, 70).
Предупреждения: Экубан (10), Ди Лоренцо (45), Политано (49), Кришито (51), Мариу Руй (90).
В другом матче бывший клуб тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби «Сассуоло» сыграл «сухую» ничью с «Сампдорией»
«Сассуоло – «Сампдория» 0:0
«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич, Лопес, Бога (Траоре, 87), Фраттези (Маньянелли, 86), Капуто (Дефрель, 68), Распадори (Скамакка, 78).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 85), Кандрева, Верре (Аскильдсен, 66), Торсбю, Дамсгор (Депаоли, 85), Куальярелла.
Предупреждения: Берешиньски (41), Капуто (49), Кирикеш (78), Торсбю (90).
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