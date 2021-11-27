«Наполи» заменит травмированного лидера атаки форвардом «Реала»

Неаполитанцы надолго потеряли ключевого игрока

Мариано Диас и Винисиус / фото - News-in-24

«Наполи» интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом, сообщает todofichajes.

«Адзурри» в важнейший момент сезона, когда на кону стоит выход в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате идет напряженная гонка за лидерство, лишились нападающего Виктора Осимхена.

Нигериец является лучшим бомбардиром команды и безоговорочным лидером атаки неаполитанцев. Игрок выбыл минимум на три месяца после перелома глазницы и скулы.

Итальянцы хотят заменить форварда доминиканским игроком «сливочных». Мариано является игроком запаса в Мадриде, так как место в центре нападения безоговорочно занимает кандидат на ЗМ Карим Бензема.

Диас может этой зимой уехать в Неаполь, где будет получать больше игрового времени. В этом сезоне доминиканец появился на поле лишь единожды, отметившись голевой передачей.

Напомним, ПСЖ может обменять Мбаппе на игрока «Реала».