«Специя» с Коваленко уступила «Интеру» на выезде
«Напуганный противником». В Италии уничтожили Коваленко за матч с «Интером»
Украинец не смог ничего противопоставить чемпионам Италии
09:17
Виктор Коваленко / фото - AC Spezia
В матче 16-го тура Серии А «Интер» уверенно переиграл «Специю» (2:0).
Украинский полузащитник Виктор Коваленко получил не лучшую прессу от издания CalzioSpezia:
«Кажется, что он делает все, чтобы спрятаться от партнеров по команде, когда у них мяч.
Он, тот, кто отвечает за геометрию и качество игры, но выглядит напуганным своим противником. Однозначно плохой матч».
Выступление хавбека оценили в 5 баллов, что является худшей оценкой в команде.
В предыдущем туре Коваленко играл против своего партнера по сборной Украины – Руслана Малиновского – и его «Аталанты». Команды устроили голевое шоу.
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