Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

В организации уже назвали время повторной церемонии

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла 13 декабря в 13:00. Однако UEFA пришлось признать ее результаты недействительными.

Дело в том, что при определении пар организаторами был совершен ряд ошибок. Среди них:

· Шар «Манчестер Юнайтед» в корзине «Вильярреала» (команды из одной группы);

· Шар «Ливерпуля» в корзине «Атлетико» (обе были в одной группе);

· Шара МЮ нет в корзине с «Атлетико»;

· Шара «Ливерпуля» нет в корзине с «Вильярреалом».

UEFA проведет жеребьевку повторно. В организации назначили время церемонии – 16:00 по Киеву.