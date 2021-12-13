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Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

В организации уже назвали время повторной церемонии
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:11
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото - UEFA

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла 13 декабря в 13:00. Однако UEFA пришлось признать ее результаты недействительными.

Дело в том, что при определении пар организаторами был совершен ряд ошибок. Среди них:

·         Шар «Манчестер Юнайтед» в корзине «Вильярреала» (команды из одной группы);

·         Шар «Ливерпуля» в корзине «Атлетико» (обе были в одной группе);

·         Шара МЮ нет в корзине с «Атлетико»;

·         Шара «Ливерпуля» нет в корзине с «Вильярреалом».

UEFA проведет жеребьевку повторно. В организации назначили время церемонии – 16:00 по Киеву.

Сергей Стаднюк
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