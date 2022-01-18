Нашелся клуб, готовый заплатить 40 миллионов «Реалу» за Азара
Вингер «Реала» Эден Азар может уже зимой покинуть мадридский гранд, сообщает Goal.
По информации источника, «Ньюкасл» готов заплатить «сливочным» 40 миллионов евро за 31-летнего бельгийца.
Но «бланкос» не хотят сдешевить в вопросе продажи игрока, которого в свое время купили за 115 миллионов евро. В Мадриде дали понять, что будут рассматривать предложения лишь от 50 миллионов.
Сам игрок не очень заинтересован в трансфере в стан «сорок», и предпочел бы вернуться в «Челси», где провел лучшие годы своей карьеры. В столице Испании на него уже не рассчитывают. Карло Анчелотти предпочитает ему Винисиуса, Асенсио, Родриго и даже Лукаса Васкеса.
Также в сети была информация, что «аристократы» могут вернуть Азара, а в обратном направлении в Мадрид направится правый защитник Рис Джеймс.
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