Нашелся клуб, готовый заплатить 40 миллионов «Реалу» за Азара

Видимо, время бельгийца в Мадриде уже сочтено

Эден Азар / фото - Real Madrid CF

Вингер «Реала» Эден Азар может уже зимой покинуть мадридский гранд, сообщает Goal.

По информации источника, «Ньюкасл» готов заплатить «сливочным» 40 миллионов евро за 31-летнего бельгийца.

Но «бланкос» не хотят сдешевить в вопросе продажи игрока, которого в свое время купили за 115 миллионов евро. В Мадриде дали понять, что будут рассматривать предложения лишь от 50 миллионов.

Сам игрок не очень заинтересован в трансфере в стан «сорок», и предпочел бы вернуться в «Челси», где провел лучшие годы своей карьеры. В столице Испании на него уже не рассчитывают. Карло Анчелотти предпочитает ему Винисиуса, Асенсио, Родриго и даже Лукаса Васкеса.

Также в сети была информация, что «аристократы» могут вернуть Азара, а в обратном направлении в Мадрид направится правый защитник Рис Джеймс.

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