Коваленко не помог победить «Специи» в матче автоголов
Нашли повод. Итальянское издание похвалило Коваленко за нарушение правил в матче с «Эмполи»
Украинец сорвал опасную атаку соперника
20 декабря 21:58
Виктор Коваленко / фото - AC Spezia
Итальянское издание calziospezia оценило выступление украинского хавбека «Специи» Виктора Коваленко в матче с «Эмполи» (1:1):
«Трудно старт с потерями мяча, но затем Коваленко собрался и даже выдал отличный пас Колли, с несильным ударом которого справился вратарь соперника Викарио.
На последних минутах Виктор совершил оправданный фол на желтую карточку, остановив опаснейшую контратаку Эмполи».
Украинец провел на поле 73 минуты, а его игра была оценена в 6 баллов.
Напомним, скаут Серии А считает, что Коваленко летом уйдет на повышение.
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